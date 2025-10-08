Mundial Sub-20 Fútbol Internacional -  8 de octubre de 2025 - 17:37

Mundial Sub-20: Equipos clasificados a Cuartos de Final

Repasa a continuación todas las selecciones que aseguraron su pase a los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Mundial Sub-20: Equipos clasificados a Cuartos de final

Mundial Sub-20: Equipos clasificados a Cuartos de final

FOTO: FIFA

De las 24 selecciones que disputan el Mundial Sub-20, 8 pasarán a la siguiente fase, los cuartos de final, en los que ya todo será a vida o muerte. Quien gana pasa, quien pierde se marcha del torneo. Los partidos se celebrarán del sábado 11 y domingo 12 de octubre.

De momento, ya hay dos cruces definidos para esta emocionante fase que definirá los cuatro semifinalistas.

España chocará contra Colombia en el Estadio Fiscal de Talca (Sábado 11 de octubre a las 3:00 pm). Mientras que México se verá las caras con Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (6:00 pm).

Selecciones clasificadas a cuartos de final del Mundial Sub-20

  • España
  • Colombia
  • Argentina
  • México

