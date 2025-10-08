Mundial Sub-20: Equipos clasificados a Cuartos de final

De las 24 selecciones que disputan el Mundial Sub-20, 8 pasarán a la siguiente fase, los cuartos de final, en los que ya todo será a vida o muerte. Quien gana pasa, quien pierde se marcha del torneo. Los partidos se celebrarán del sábado 11 y domingo 12 de octubre.
España chocará contra Colombia en el Estadio Fiscal de Talca (Sábado 11 de octubre a las 3:00 pm). Mientras que México se verá las caras con Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (6:00 pm).
Selecciones clasificadas a cuartos de final del Mundial Sub-20
- España
- Colombia
- Argentina
- México