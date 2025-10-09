Kylian Mbappé: "Estoy más tranquilo en Madrid" que en París"

"Estoy más tranquilo en Madrid" que en París, gracias a "un marco de vida diferente", admitió la estrella del Real Madrid y de la selección francesa Kylian Mbappé , este jueves en conferencia de prensa previa al partido de clasificación mundialista contra Azerbaiyán.

"Me he adaptado bien a Madrid. No es un ataque contra Francia, pero es cierto que estoy más tranquilo allí. En Madrid, el entorno de vida es diferente. Es menos 'speed' (rápido) que en París", explicó.

También a nivel deportivo, el francés está en un buen momento con su club.

Temporada en el Real Madrid

"He logrado marcar goles. Pero creo que incluso en el juego también estoy en una buena disposición, aunque pienso que todavía puedo hacerlo mejor".

"Pero hay que continuar. Porque esto no es más que el inicio de la temporada", advirtió el actual número 10 de los Bleus.

"Cuando miras a esos jugadores que han llevado este número, son jugadores que han marcado diferentes generaciones, Platini, Zizou (Zidane). Intento marcar mi generación; es un dorsal significativo en la historia de la selección francesa, aunque yo no corresponda a ese perfil de creador de juego".

El delantero padece molestias en el tobillo desde su último partido con el Real Madrid, pero eso no le impedirá jugar con Francia el partido del viernes en París (18H45 GMT): "El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema".