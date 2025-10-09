FÚTBOL Fútbol Internacional -  9 de octubre de 2025 - 10:01

DT Adi Hütter deja el cargo de entrenador del AS Mónaco

El AS Mónaco cesa a su entrenador, el austriaco Adi Hütter tras sus malos resultados en temporada de Ligue 1.

FOTO: FREDERIC DIDES / AFP

Víctima de los malos resultados en el inicio de la temporada, el austriaco Adi Hütter dejó de ser el entrenador del AS Mónaco, confirmaron este jueves a AFP fuentes cercanas al club de la Ligue 1.

El técnico de 55 años y sus asistentes Christian Peintinger y Klaus Schmidt anunciaron su cese a los jugadores tras el entrenamiento realizador este jueves.

Inicio de temporada para Adi Hütter

Mónaco ocupa actualmente la 5ª plaza en la Ligue 1, a tres puntos del líder PSG, tras sumar cuatro victorias y un empate en las siete primeras jornadas del campeonato francés.

En la Liga de Campeones, Mónaco perdió en su debut en Brujas y empató 2-2 contra Manchester City la pasada semana.

Fuentes cercanas al caso informaron que el club monegasco fracasó en su intento de fichar al alemán Edin Terzic, exentrenador de Borussia Dortmund, y apuntan al belga Sebastien Pocognoli como futuro técnico.

El exinternacional belga es actualmente el entrenador de Union Saint-Gilloise, que también disputa la Liga de Campeones.

A sus 38 años, Pocognoli logró la pasada temporada, en su primera como primer entrenador, ganar la liga belga con Union Saint-Gilloise, el primer título en 90 años para el club belga.

FUENTE: AFP

