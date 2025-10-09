DT Adi Hütter deja el cargo de entrenador del AS Mónaco

Víctima de los malos resultados en el inicio de la temporada, el austriaco Adi Hütter dejó de ser el entrenador del AS Mónaco, confirmaron este jueves a AFP fuentes cercanas al club de la Ligue 1.

El técnico de 55 años y sus asistentes Christian Peintinger y Klaus Schmidt anunciaron su cese a los jugadores tras el entrenamiento realizador este jueves.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Inicio de temporada para Adi Hütter

Mónaco ocupa actualmente la 5ª plaza en la Ligue 1, a tres puntos del líder PSG, tras sumar cuatro victorias y un empate en las siete primeras jornadas del campeonato francés.

En la Liga de Campeones, Mónaco perdió en su debut en Brujas y empató 2-2 contra Manchester City la pasada semana.

Fuentes cercanas al caso informaron que el club monegasco fracasó en su intento de fichar al alemán Edin Terzic, exentrenador de Borussia Dortmund, y apuntan al belga Sebastien Pocognoli como futuro técnico.

El exinternacional belga es actualmente el entrenador de Union Saint-Gilloise, que también disputa la Liga de Campeones.

A sus 38 años, Pocognoli logró la pasada temporada, en su primera como primer entrenador, ganar la liga belga con Union Saint-Gilloise, el primer título en 90 años para el club belga.

FUENTE: AFP