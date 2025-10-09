Selección de Panamá: "Aquí hay jugadores que han jugado en mucha más presión", Aníbal Godoy

Aníbal Godoy, capitán de la Selección de Panamá , habló del partido ante El Salvador, previo al viaje de hoy del equipo de Thomas Christiansen a territorio Cuscatleco.

"Estamos consientes de la historia que logramos un día como mañana y creo que se puede repetir algo lindo mañana, créanlo le digo que sean positivos porque el grupo está motivo, ha venido con una energía distinta", dijo Godoy.

Godoy se perderá el partido debido a que tiene una sanción: "Desde fuera de la cancha uno quiere estar ayudando donde sea que toque, pero como dije, somos uno sólo. Las cosas están claras, tenemos que ganar y poder sentenciar esta ventana en el Rommel".

"La paciencia de mover la pelota, la paciencia de no desesperarnos desde el primer minuto de querer meter el gol. La tranquilidad mentalmente muy fuerte, tenemos que estar preparados, por allí El Salvador va a tener minutos porque es fútbol".

Sobre el Estadio Cuscatlán expresó: "Aquí hay jugadores que han jugado en mucha más presión, en estadios mucho más complicados y creo que se sabe manejar esa presión, pero el mensaje ha sido claro, tenemos que tener esa paciencia y esa convicción de creer que podemos sacar esos tres puntos, de que vamos a ganar ese partido".

Reacciones de Aníbal Godoy