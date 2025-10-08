Selección de Panamá: "Aquí nadie tiene miedo, me da igual donde juguemos", José Luis Rodríguez

El extremo de la selección de Panamá José Luis Rodríguez habló previo a entrenamiento del equipo del DT Thomas Christiansen en el Complejo de Alto Rendimiento en Juan Díaz.

Rodríguez, de 27 años de edad tiene claro su objetivo y el de "La Roja" de cara a su visita a El Salvador del próximo viernes en el Estadio Cuscatlán.

Un partido vital para la selección de Panamá

"Este es un partido vital para nosotros, aparte de que queremos proponer, vamos a tener que ir a meter huevos, sinceramente hay que ir a meter huevos para estar en el mundial nuevamente, la verdad que todos lo saben aquí, Panamá ha crecido mucho futbolísticamente, tenemos una gran selección, pero muchas veces tenemos que ir mucho más allá, es lo que nos ha dicho el profe, meter huevos , esa va a ser la palabra, pararnos en ese estadio y demostrar que queremos ir al Mundial", señaló "Puma" Rodríguez.

El reto de El Cuscatlán

"Te soy sincero la verdad, a mi me da igual donde va a ser el partido, me da igual si es en el Cuscatlán o donde sea, quiero es que mi equipo vaya allá y saquemos los 3 puntos, sabemos que nunca hemos ganado allá, pero bueno esa estadística está para romperla, así que si queremos estar en la cita máxima del mundial, vamos a tener que ir allá y ganar, da igual si es con 30 o 50 mil personas", añadió el jugador del Juárez FC de la Liga MX.

El zurdo ex Chorrillo FC de la Liga Panameña de Fútbol cerró destacando que nadie tiene miedo y que irán por todo a este primero de dos partidos de eliminatorias.