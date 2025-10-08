Selección de Panamá entrenó con grupo al completo previo al viaje a El Salvador

Con el grupo ya completo de jugadores a disposición, la Selección de Panamá cuenta las horas para su importante partido de este viernes 10 de octubre como visitante ante El Salvador por fecha 3 del grupo A de la Fase Final de las Eliminatorias de CONCACAF .

Este miércoles, el cuadro panameño cumplió su cuarto día de entrenamiento en las instalaciones del Centro Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES , en Juan Díaz, el primero para el entrenador Thomas Christiansen con todos sus jugadores convocados para los partidos de la fecha FIFA del mes de octubre.

José Córdoba se unió con la selección de Panamá

El último jugador en decir presente hoy en los entrenamientos fue el defensor José Córdoba, quien se unió anoche al grupo y esta tarde formó parte de los trabajos del elenco nacional.

Con Córdoba, el equipo ya está listo para abordar mañana su vuelo chárter rumbo a la capital salvadoreña y disputar su partido de este viernes en el Estadio Cuscatlán ante El Salvador.

Se tiene previsto que jugadores, cuerpo técnico y staff estén viajando mañana, a eso de las 2:00 p.m., rumbo a San Salvador.

Pero antes, el equipo tiene programado para mañana un nuevo entrenamiento en el CAR de PANDEPORTES, ahora en horario matutino, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en lo que será su última sesión de trabajo antes de viajar.

En cuanto a la práctica de hoy, el grupo volvió a trabajar en la parte de definición, seguido de los movimientos tácticos, tanto en ataque como en defensa.

Ya para la parte final del entrenamiento, el equipo trabajó la parte de la pelota quieta, un aspecto que podría ser clave en el choque ante El Salvador.

