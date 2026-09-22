Juegos Suramericanos 2026: Nathalee Aranda conquistó el primer oro de Panamá

Nathalee Aranda se consagró campeona del salto de longitud en los XIII Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe, al registrar una distancia de 6.48 metros.

La atleta panameña brilló en la competencia y se quedó con la medalla de oro , convirtiéndose en la primera representante del Team Panamá en subir a lo más alto del podio en esta edición de los Juegos Suramericanos.

¡¡¡MEDALLA DE ORO PARA PANAMÁ EN SANTA FE 2026!!! Con una distancia de 6.48m, Nathalee Aranda se adjudicó la MEDALLA DE ORO en el salto de longitud de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/xHL0f0Dh94

Aranda mostró una gran regularidad durante la prueba y protagonizó los cuatro mejores saltos de la competencia, con registros de 6.38 metros, 6.42 metros, 6.45 metros y 6.48 metros.

Su salto de 6.48 metros fue suficiente para asegurar el primer lugar y darle a Panamá una nueva alegría en la justa regional.

Panamá en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Con esta actuación, Nathalee Aranda no solo conquistó la primera medalla de oro de Panamá en Santa Fe 2026, sino que también sumó el décimo podio del país en los Juegos Suramericanos (1 de oro, 2 de plata y 7 de bronce).