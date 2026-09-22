JUEGOS SURAMERICANOS Deportes -  22 de septiembre de 2026 - 21:31

Juegos Suramericanos 2026: Nathalee Aranda conquistó el primer oro de Panamá

Nathalee Aranda conquistó la primera medalla de oro para el Team Panamá en los Juegos Suramericanos 2026.

Juegos Suramericanos 2026: Nathalee Aranda conquistó el primer oro de Panamá

Juegos Suramericanos 2026: Nathalee Aranda conquistó el primer oro de Panamá

Foto: COP

Nathalee Aranda se consagró campeona del salto de longitud en los XIII Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe, al registrar una distancia de 6.48 metros.

La atleta panameña brilló en la competencia y se quedó con la medalla de oro, convirtiéndose en la primera representante del Team Panamá en subir a lo más alto del podio en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Aranda mostró una gran regularidad durante la prueba y protagonizó los cuatro mejores saltos de la competencia, con registros de 6.38 metros, 6.42 metros, 6.45 metros y 6.48 metros.

Su salto de 6.48 metros fue suficiente para asegurar el primer lugar y darle a Panamá una nueva alegría en la justa regional.

Panamá en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Con esta actuación, Nathalee Aranda no solo conquistó la primera medalla de oro de Panamá en Santa Fe 2026, sino que también sumó el décimo podio del país en los Juegos Suramericanos (1 de oro, 2 de plata y 7 de bronce).

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