LPF: Partidos para la jornada 10 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para este fin de semana en la jornada diez del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con los partidos de interconferencias.

Este viernes 25 de septiembre el Árabe Unido recibe al Herrera FC. Para el sábado el CD Universitario visita al UMECIT FC y el Tauro FC y San Francisco FC en el Rommel. Para la jornada dominical, el Unión Coclé recibe al Plaza Amador y el Sporting SM visita al Veraguas United. Cierran la fecha el Alianza FC ante CAI.