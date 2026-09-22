LPF: Partidos para la jornada 10 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para este fin de semana en la jornada diez del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos de interconferencias.
Partidos para la J10 del Apertura 2026 de la LPF
Viernes 25 de septiembre
- Deportivo Árabe Unido vs Herrera FC en el Estadio Armando Dely Valdés a las 8:30 por RPC
Sábado 26 de septiembre
- CD Universitario vs UMECIT FC en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.
- Tauro FC vs San Francisco FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:30 P.M.
Domingo 27 de septiembre
- Unión Coclé vs Plaza Amador en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
- Veraguas United vs Sporting San Miguelito en el Estadio "Toco" Castillo a las 6:15 P.M.
Lunes 28 de septiembre
- Alianza FC vs CAI en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:00 P.M.