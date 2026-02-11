Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Revelan la mascota oficial

En una conferencia de prensa celebrada este 11 de febrero en el Auditorio del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, se presentó oficialmente a Antón , la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 , que se llevarán a cabo en nuestro país del 12 al 25 de abril.

La Rana Dorada de Panamá (Atelopus Zeteki), una de las especies mas emblemáticas del país y símbolo internacional de nuestra biodiversidad, identidad y resiliencia.

El nombre de Antón rinde homenaje a una de las regiones más emblemáticas e internacionalmente reconocidas en la historia natural de la especie.

El Valle de Antón, un lugar donde esta rana fue históricamente observada y donde la conservación ha tenido un rol protagonista.

Héctor Bultrón, coordinador de cultura, reveló que la inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud se llevará a cabo el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández.