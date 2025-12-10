RPC y COS formalizaron una alianza estratégica con Bocas Sport Fest

RPC , junto a COS señales deportivas de Medcom para TVA y TV premium respectivamente, formalizaron una alianza estratégica con Bocas Sport Fest , un evento que integra deporte, naturaleza y cultura, en uno de los destinos más emblemáticos de Panamá: Isla Colón - Bocas del Toro.

Este acuerdo consolida el esfuerzo de las marcas por impulsar iniciativas que promuevan hábitos saludables, experiencias auténticas y el orgullo por nuestros atractivos nacionales.

Disciplinas del Bocas Sport Fest

La firma simbólica estuvo encabezada por David Samudio, Gerente de Deportes de RPC, y David Sakata, Jefe de Deportes de TV Premium, junto con Nora Serracín, presidente de Bocas Sport Fest. Los tres coincidieron en la relevancia de trabajar en conjunto para que más panameños conozcan, valoren y se inspiren con el potencial deportivo y turístico de la provincia.

Bocas Sport Festival reúne disciplinas como aguas abiertas, trail running, acuatlón y triatlón, bajo el concepto “Ritmo Natural”, que simboliza la armonía entre el desempeño del atleta, la energía del entorno y la esencia vibrante de Bocas del Toro. El festival se sostiene en tres pilares: Naturaleza Pura, Comunidad Vibrante y Desafío Personal, elementos que definen su propósito y su identidad.

A través de esta alianza, RPC y COS reforzarán la cobertura, difusión y acompañamiento del evento en sus distintas plataformas, ampliando su alcance y destacando el valor de iniciativas que unen deporte, turismo y comunidad.

Para Medcom a través de RPC y COS, este acuerdo representa una oportunidad de seguir apoyando proyectos que motivan, promueven bienestar y celebran la riqueza natural y cultural de Panamá.