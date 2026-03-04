UFC: Charles Oliveira, una leyenda de las favelas y una nueva aparición ante el mundo

El experimentado atleta brasileño de 36 años de edad Charles Oliveira , un hombre criado y desarrollado desde lo más oscuro de las favelas volverá al mejor octágono de las artes marciales mixtas del mundo, en el evento de UFC 326 desde el T-Mobile Arena.

Oliveira, creció en entre las favelas de Vicente de Carvalho en la localidad de Guarujá en São Paulo, en una familia humilde con 7 personas en una pequeña casa en medio del peligro que envuelve a los barrios del país.

"Do Bronx", apodo que recibió cuando enfrentaba grandes retos en sus inicios en el Jiu-Jitsu desde muy pequeño vivió luchas, unas fueras del deporte, que forjaron carácter y un corazón de guerrero.

A sus 9 años de edad Oliveira padecía de fiebre reumática y soplo cardíaco, algo que le impidió en su momento hasta caminar, recibiendo diagnósticos negativos de su futuro como llegar al estado paralítico, algo que dejó atrás contra todo pronóstico.

Charles Oliveira, un "Iluminado" brasileño

El brasileño se destacó rápidamente en competencias juveniles de Jiu-Jitsu, todo mientras ayudaba a su familia con distintos trabajos, entre ellos en un matadero, la venta de legumbres en mercados y ottos trabajos en las calles de Guarujá.

La MMA llegó a la vida de Charles Oliveira poco después de su adolescencia, en donde también se destacó en distintos torneos, hasta que en el año 2010 firmó con el UFC, en donde ha dejado huellas imborrables.

Altas y bajas ha vivido Oliveira, pero siempre saboreando la gloria y mostrando su corazón en las victorias y las derrotas, coronándose campeón mundial en el año 2021 en el peso ligero, tras ganarle choque a Michael Chandler en el segundo asalto del UFC 262, un momento de consolidación de un legado que ha elevado por las nubes a través de los años.

"Guerras", sonrisas, lágrimas y sangre ha dejado el que ha dicho que cree ser "Iluminado por Dios", por su historia, por su repentina superación de una enfermedad que creció y se fue sin dejar rastros.

El también "Iluminado" ha escrito con letras doradas su nombre en la UFC , con marcas impresionante en su andar, con 21 finalizaciones, 21 bonos de rendimiento y 17 sumisiones, todas marcas históricas en la compañía.

https://x.com/paramountplus/status/2029194844531507299

“Creo que soy un tipo iluminado por Dios. Creo que Dios armó mi historia para que yo pudiera mostrársela a otras personas también, porque, hermano, yo vine de la nada. Yo trabajaba en tres empleos. Mi papá tenía dos trabajos para poder sostener a la familia. Entonces, si mi fe no fuera gigante, hermano… si yo no creyera en mí, sabiendo que del otro lado hay muchas personas que también tienen sus sueños, sus objetivos… pero de verdad, como te dije, respeto a todos, pero creo 100% en mí. Nada ni nadie te hace más fuerte que la misma vida, esa es la verdad”, mencionó en su momento Oliveira con una sonrisa emotiva en su rostro, recordando sus momentos.

Un duro choque BMF

Charles Oliveira volverá este sábado 7 de marzo, en un choque por el cinturón BMF de la UFC ante un rival conocido por él y también por el mundo de las Artes Marciales Mixtas, el originario de Honolulu, Hawái Max Holloway, en un cara a cara en el evento estelar que promete emociones de principio a fin.

El camino continuará, el "león" de las favelas tendrá la oportunidad de escribir en una nueva página de su capítulo, en la cuna de los deportes de combate, Las Vegas.