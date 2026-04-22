FC Barcelona: XI confirmado para medirse al Celta de Vigo en LaLiga

El FC Barcelona, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el segundo en LaLiga, su único objetivo del curso, empezará a descontar hacia el campeonato este miércoles frente al Celta de Vigo (2:30 pm), sexto en la clasificación, pero en una dinámica negativa.
Además, los azulgranas mantienen una racha impoluta de victorias, con siete triunfos consecutivos y la última derrota doméstica tuvo lugar en Girona (2-1, el 16 de febrero).
Alineación del FC Barcelona vs Celta de Vigo
Joan García; Jules Koundé; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Joao Cancelo; Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.