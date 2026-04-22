FC Barcelona: XI confirmado para medirse al Celta de Vigo en LaLiga Foto: EFE/ Alejandro García

El FC Barcelona, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el segundo en LaLiga, su único objetivo del curso, empezará a descontar hacia el campeonato este miércoles frente al Celta de Vigo (2:30 pm), sexto en la clasificación, pero en una dinámica negativa.

Los de Hansi Flick, con 21 puntos por disputarse, tienen una jugosa ventaja y todo en su mano para reeditar el título de Liga, que sumarían al de la Supercopa de España conquistado a principios de año.

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