LALIGA 22 de abril de 2026 - 13:24

FC Barcelona: XI confirmado para medirse al Celta de Vigo en LaLiga

El entrenador Hansi Flick reveló el once inicial del FC Barcelona para medirse al Celta de Vigo en LaLiga de España.

FC Barcelona: XI confirmado para medirse al Celta de Vigo en LaLiga

FC Barcelona: XI confirmado para medirse al Celta de Vigo en LaLiga

Foto: EFE/ Alejandro García

El FC Barcelona, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el segundo en LaLiga, su único objetivo del curso, empezará a descontar hacia el campeonato este miércoles frente al Celta de Vigo (2:30 pm), sexto en la clasificación, pero en una dinámica negativa.

Los de Hansi Flick, con 21 puntos por disputarse, tienen una jugosa ventaja y todo en su mano para reeditar el título de Liga, que sumarían al de la Supercopa de España conquistado a principios de año.

Además, los azulgranas mantienen una racha impoluta de victorias, con siete triunfos consecutivos y la última derrota doméstica tuvo lugar en Girona (2-1, el 16 de febrero).

Alineación del FC Barcelona vs Celta de Vigo

Joan García; Jules Koundé; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Joao Cancelo; Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.

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