F1: Charles Leclerc logra la 'pole position' del GP de Las Vegas 

Leclerc logró la 'pole' número 23 de su carrera con una mejor vuelta de 1:32.726, apenas 0.044 por delante de su compañero de Ferrari, Carlos Sainz.

El español, sin embargo, deberá arrancar el Gran Premio de la noche del sábado en la decimosegunda plaza de la parrilla. El jueves, Sainz fue penalizado con la pérdida de 10 puestos por los cambios efectuados para reparar su auto del fuerte golpe sufrido por un problema con una alcantarilla del trazado.

"El equipo ha hecho un trabajo magnífico, hemos dominado la clasificación después de un día difícil ayer, y es increíble estar entre los dos primeros", reconoció el español. "Hoy lo he hecho lo mejor que he podido. Pero sigo muy decepcionado por lo que pasó ayer, sigo enfadado pero intento no mostrarlo demasiado".

El castigo a Sainz dejó la segunda posición en manos de Max Verstappen (Red Bull), quien hizo el tercer mejor tiempo a 0.378 y tiene asegurado desde hace semanas su tercer título del Mundial.

"Ha sido muy divertido. Creo que hoy hemos sacado el máximo. Todo el fin de semana hasta ahora nos ha faltado un poco de rendimiento a una vuelta y eso fue bastante claro", afirmó el neerlandés.

"Espero que mañana en la carrera los neumáticos nos vayan bien de nuevo y podamos avanzar", dijo Verstappen, que confía en volver a remontar ante Leclerc en el día de la carrera.

"Salir desde la 'pole' es genial. Sin embargo, estoy un poco decepcionado con mis vueltas en la tercera parte (de la clasificación). No hice un buen trabajo", dijo un autocrítico Leclerc.

"Ahora tenemos que concentrarnos en la carrera. Normalmente, ahí es donde nos falta más rendimiento", reconoció el monegasco, que ocupa una decepcionante séptima posición en la clasificación general.

El británico George Russell (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (Alpine) se ganaron un lugar en la segunda fila en una clasificación que dejó resultados inesperados.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), competidores por la segunda plaza de la temporada tras Verstappen, quedaron fuera de la última parte de la clasificación.

La amenaza de sorpresas ya había saltado cuando los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quedaron eliminados tras la primera parte.

FUENTE: AFP