Fernando Alonso: "Estoy algo decepcionado, pensaba que la vuelta era muy buena"

El español Fernando Alonso , doble campeón del mundo de Fórmula 1 , que saldrá decimoquinto este sábado tiempo en la prueba sprint del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial, declaró en el circuito urbano de Marina Bay, donde logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina, que está "algo decepcionado, porque pensaba que la vuelta era muy buena".

"Estoy algo decepcionado por haber acabado decimoquinto, porque pensaba que había dado una vuelta muy buena", comentó el piloto de Aston Martin en la calurosa y muy húmeda pista singapurense, en la que ganó en 2008, con Renault; y con 2010, a bordo de un Ferrari.

Fernando Alonso dice que seguirán trabajando para encontrar mas rendimiento

"Me sentí bien en el coche, pero tuvimos que resolver una seria de problemas que no fuimos capaces de solucionar, al haber sólo un entrenamiento libre", comentó Alonso, que viene de firmar su mejor resultado del año, con un deficiente AMR26, al acabar octavo el pasado domingo en Sepang (Malasia, que albergó el aplazado Gran Premio de Baréin), donde tuvo que protagonizar una sensacional actuación para puntuar por tercera vez esta temporada.

"Seguiremos trabajando duro esta noche con el fin de intentar entender en qué podemos mejorar y encontrar más rendimiento antes del sprint y de la calificación de mañana", comentó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia, categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans.

FUENTE: EFE