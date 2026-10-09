Max Verstappen saldrá primero en la sprint de Singapur

El cuádruple campeón mundial Max Verstappen volvió a demostrar su jerarquía bajo los reflectores de Singapur al quedarse con la minipole position para la carrera sprint de este Gran Premio de Singapur .

En una sesión sumamente marcada por la alta exigencia técnica del circuito urbano, Verstappen cerró una vuelta cronometrada de 1:31.156 en los instantes finales, superando por un margen estrecho a George Russell que largara de segundo y Charles Leclerc cerrando el tercer lugar.

El neerlandés declaro ante la prensa: "Es una pole muy dura, con los blandos sabía que el coche iba mejor, pero no me esperaba esto, en las últimas carreras hemos ido más fuerte, pero esta pista maquilla algunas debilidades del coche"

Max Vestappen bajo investigación de la FIA

La FIA anunció que tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton fueran llevados a declarar ante los comisarios deportivos para esclarecer un presunto incidente bajo régimen de bandera amarilla en la SQ1. La FIA determino no sancionar al neerlandés. Verstappen les explico a los comisarios que, para evitar el adelantamiento, habría tenido que frenar muy bruscamente y consideró que hacerlo podría haber creado una situación peligrosa.

Kimi Antonelli, el actual líder del campeonato largara saldrá séptimo detrás de Lewis Hamilton.