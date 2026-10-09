Shai Gilgeous-Alexander, se convierte en nuevo accionista del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha anunciado la incorporación de Shai Gilgeous-Alexander , la gran figura de los Oklahoma City Thunde r, como nuevo miembro de su grupo de propietarios. Aunque los detalles financieros de la operación, como el dinero invertido o el porcentaje de acciones, no se han hecho públicos, este movimiento representa un importante golpe estratégico para la entidad rojiblanca en el mercado norteamericano.

La conexión entre el base canadiense de 28 años y el club madrileño no surgió de la noche a la mañana. Meses atrás, el propio jugador acaparó miradas en redes sociales al ser fotografiado vistiendo indumentaria oficial del equipo colchonero a su llegada a los partidos.

“Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, expresó el jugador tras hacerse oficial la noticia. Desde la institución señalaron que la decisión de asociarse responde a una fuerte identificación con los valores de ambición, excelencia y el esfuerzo constante.

Con esta incursión en el fútbol europeo, Shai se suma a la selecta lista de deportistas de la NBA que deciden diversificar su patrimonio e involucrarse en la propiedad de clubes de fútbol de élite, siguiendo los pasos de referentes como LeBron James o Kevin Durant. La llegada del escolta se produce en plena etapa de transformación accionarial del conjunto madrileño, consolidando un puente sólido entre las grandes ligas norteamericanas y el balompié del viejo continente.