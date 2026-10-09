FÚTBOL Fútbol Internacional -  9 de octubre de 2026 - 12:16

Shai Gilgeous-Alexander, se convierte en nuevo accionista del Atlético de Madrid

Shai Gilgeous-Alexander, la estrella de la NBA y bicampeón del MVP, sorprende al mundo del deporte al convertirse en nuevo accionista del Atlético de Madrid.

Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander, se convierte en nuevo accionista del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha anunciado la incorporación de Shai Gilgeous-Alexander, la gran figura de los Oklahoma City Thunder, como nuevo miembro de su grupo de propietarios. Aunque los detalles financieros de la operación, como el dinero invertido o el porcentaje de acciones, no se han hecho públicos, este movimiento representa un importante golpe estratégico para la entidad rojiblanca en el mercado norteamericano.

Shai Gilgeous-Alexander llevaba meses tras el Atlético

La conexión entre el base canadiense de 28 años y el club madrileño no surgió de la noche a la mañana. Meses atrás, el propio jugador acaparó miradas en redes sociales al ser fotografiado vistiendo indumentaria oficial del equipo colchonero a su llegada a los partidos.

“Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, expresó el jugador tras hacerse oficial la noticia. Desde la institución señalaron que la decisión de asociarse responde a una fuerte identificación con los valores de ambición, excelencia y el esfuerzo constante.

Con esta incursión en el fútbol europeo, Shai se suma a la selecta lista de deportistas de la NBA que deciden diversificar su patrimonio e involucrarse en la propiedad de clubes de fútbol de élite, siguiendo los pasos de referentes como LeBron James o Kevin Durant. La llegada del escolta se produce en plena etapa de transformación accionarial del conjunto madrileño, consolidando un puente sólido entre las grandes ligas norteamericanas y el balompié del viejo continente.

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