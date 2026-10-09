Chicago White Sox vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J5 SDLA

Los Guardianes de Cleveland recibirán a los Chicago White Sox en el quinto y decisivo partido de la segunda Serie Divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas (MLB).
En los dos últimos compromisos, Cleveland demostró su poder ofensivo de la mano del dominicano José Ramírez para llevarse la victoria 9-3 y 9-5.
CHICAGO WHITE SOX VS GUARDIANES DE CLEVELAND: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J5 SERIE DIVISIONAL MLB
- Fecha: Sábado, 10 de octubre de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Progressive Field
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