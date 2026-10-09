MLB MLB -  9 de octubre de 2026 - 09:07

Chicago White Sox vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J5 SDLA

Repasa todos los detalles del duelo entre Chicago White Sox y Guardianes de Cleveland en el juego 5 de la Serie Divisional de la MLB.

Chicago White Sox vs Guardianes de Cleveland: Fecha

Chicago White Sox vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J5 SDLA

FOTO: IA

Los Guardianes de Cleveland recibirán a los Chicago White Sox en el quinto y decisivo partido de la segunda Serie Divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas (MLB).

Con el panameño Daniel Espino presente en el roster y viendo acción en dos encuentros, uno como abridor y otro como relevista, los dirigidos por Stephen Vogt quieren ganar tres compromisos consecutivos luego de perder los primeros dos por pizarra de 3-0 y 4-3.

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