Chicago White Sox vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J5 SDLA FOTO: IA

Los Guardianes de Cleveland recibirán a los Chicago White Sox en el quinto y decisivo partido de la segunda Serie Divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas (MLB).

Con el panameño Daniel Espino presente en el roster y viendo acción en dos encuentros, uno como abridor y otro como relevista, los dirigidos por Stephen Vogt quieren ganar tres compromisos consecutivos luego de perder los primeros dos por pizarra de 3-0 y 4-3.

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