MLB: Conoce a las franquicias clasificadas a las series de Campeonato 2026

Por segundo año consecutivo, los Cerveceros de Milwaukee jugarán por el banderín de la Liga Nacional en las Grandes (MLB), pero por segundo año seguido, los Dodgers también estarán en su camino.
El Juego 1 será el domingo 11 de octubre en el American Family Field, luego de que los Dodgers eliminaran a los Bravos en cuatro juegos más temprano el miércoles.
Por la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay se instalaron en la serie de campeonato tras barrer a los Yankees en tres juegos. Ahora, están esperando rival de la llave entre Guardianes de Cleveland y Medias Blancas de Chicago.
Series de Campeonato de la MLB 2026
- Los Ángeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee (Liga Nacional)
- Guardianes/Medias Blancas vs Tampa Bay Rays (Liga Americana)