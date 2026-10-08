MLB: Conoce a las franquicias clasificadas a las series de Campeonato 2026

Por segundo año consecutivo, los Cerveceros de Milwaukee jugarán por el banderín de la Liga Nacional en las Grandes ( MLB ), pero por segundo año seguido, los Dodgers también estarán en su camino.

Si este equipo de Milwaukee realmente es diferente después de ganar un récord de la franquicia de 103 juegos en la temporada regular y eliminar al equipo más encendido del béisbol en la segunda mitad en la Serie Divisional de la Liga Nacional, que terminó el miércoles con una victoria de los Cerveceros por 3-1 sobre los Padres en el Juego 4 en Petco Park, éste es el momento de demostrarlo. Milwaukee avanza a la Serie de Campeonato de la Liga por segunda temporada consecutiva y por quinta vez en la historia de la franquicia. Sus últimas tres participaciones han sido contra los Dodgers.

El Juego 1 será el domingo 11 de octubre en el American Family Field, luego de que los Dodgers eliminaran a los Bravos en cuatro juegos más temprano el miércoles.

Por la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay se instalaron en la serie de campeonato tras barrer a los Yankees en tres juegos. Ahora, están esperando rival de la llave entre Guardianes de Cleveland y Medias Blancas de Chicago.

Series de Campeonato de la MLB 2026