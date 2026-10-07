Valtteri Bottas piloto de F1: Llega a Singapur desde Malasia en bicicleta

El piloto de Formula 1 , Valtteri Bottas, volvió a demostrar que su pasión por el ciclismo va mucho más allá de un simple pasatiempo. En lugar de optar por irse en avión como sus compañeros de categoría, Bottas decidió protagonizar una de las travesías más particulares y desgastantes del año al pedalear desde Malasia hasta Singapur.

La aventura del finlandés comprendió una ruta exigente de más de 400 kilómetros, partiendo desde el Circuito Internacional de Sepang hasta adentrarse en Marina Bay. Lejos de tomarse un descanso convencional tras los compromisos en pista, Bottas montó su bicicleta de gravel para afrontar un recorrido dividido en varias etapas que combinó carreteras asfaltadas, zonas rurales, caminos de tierra e impresionantes paisajes del sudeste asiático.

Valtteri Bottas: De la bicicleta al paddock de Marina Bay

"¡Qué aventura tan épica por caminos de grava poco transitados! Con el tiempo llegarán más etapas." declaró a través de sus redes sociales el finlandés al llegar a Singapur.

A lo largo de de su trayectoria, Valtteri Bottas acumuló cerca de 15 horas de esfuerzo físico puro, superando los 2,000 metros de desnivel positivo y un gasto energético superior a las 8,000 calorías. Su travesía no estuvo exenta de anécdotas, ya que pedaleó acompañado por ciclistas locales y atravesó tramos desafiantes rodeados de plantaciones e incluso zonas con advertencias de fauna silvestre. Cada kilómetro recorrido quedó registrado en sus perfiles deportivos, consolidando su conocida faceta vinculada al ciclismo de resistencia, donde ya cuenta con experiencia previa en competiciones de alto nivel como el Mundial de la especialidad.

419.67km commute



Well arrived in Singapore this arvo. What an epic adventure more to come eventually! pic.twitter.com/gOQ8d9pNR5 — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 7, 2026

Esta peculiar forma de encarar la logística deportiva sorprendió tanto a los aficionados como al propio paddock de la Fórmula 1. Mientras el resto de las escuderías y pilotos llegan en vuelos privados para optimizar sus tiempos de descanso, Bottas prefirió el esfuerzo de la tracción humana para llegar a tiempo a la cita en el circuito urbano de Singapur.

Ahora, el nórdico se enfoca en adaptarse rápidamente al intenso calor y la alta humedad de Marina Bay. El objetivo inmediato del piloto de Cadillac es dejar atrás las dificultades de la temporada, exprimir al máximo el rendimiento de su monoplaza y enfilarse de la mejor manera para buscar sus primeros puntos del campeonato en una de las pistas más duras y demandantes del calendario.