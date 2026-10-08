MLB: Aaron Judge exige refuerzos y respalda a Aaron Boone

Aaron Judge pasó la mayor parte de las últimas dos semanas intentando convencer a los Yankees de Nueva York de que dejaran de ser tan cautelosos con respecto a su lesión en la pantorrilla derecha, una batalla constante que terminó con el capitán viendo los cinco partidos de postemporada de la MLB desde la banca.

Con la temporada muerta comenzando mucho antes de lo que hubiera querido, Judge envió un mensaje contundente a la gerencia, instando al jefe máximo Hal Steinbrenner y al gerente general Brian Cashman a realizar todos los cambios necesarios para evitar que este desenlace se repita en los próximos octubres.

“Somos los Yankees”, dijo Judge después de la derrota de su equipo por 4-3 ante los Rays en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana. “Creo que deberían apostar con todo y hacer lo que sea necesario. Si tenemos carencias, ya sea que necesitemos ciertos jugadores o personal, lo que sea que haga falta, hay que salir a buscarlo.

Cuando le preguntaron si cree que los Yankees han apostado con todo, Judge vaciló.

“Es difícil decirlo”, expresó Judge. “Yo quisiera hacer cambios por todos los jugadores y firmar a todos los agentes libres cada año, pero sé que eso no es realista. Así que nos dan un equipo ganador todos los años, pero eso no es suficiente aquí en Nueva York. Somos los Yankees. Hay que salir a buscar campeonatos y apostar con todo cada año. Así que estoy emocionado por ver lo que hacen”.

Aaron Judge respalda a Aaron Boone

Judge aseguró que nadie en el clubhouse está satisfecho con el resultado de este año y prometió que el equipo estará listo para “dar el siguiente paso” en el 2027. Y espera que eso suceda con Boone todavía a cargo de confeccionar las alineaciones.

“Él es nuestro dirigente. Es quien lleva el timón”, dijo Judge. “Nos coloca en la mejor posición para salir al terreno y tener éxito. Especialmente en una temporada como esta, en la que estuve lesionado y me perdí 100 juegos... Que haya sabido manejar la situación como lo hizo y ponernos en la mejor posición para llegar a la postemporada y tener la oportunidad de ganar una Serie Mundial demuestra que definitivamente siempre nos ha respaldado”.