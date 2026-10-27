Fórmula 1: ¿Qué pilotos han ganado el Gran Premio de México de Fórmula 1?

El Gran Premio de México es una de las citas más esperadas del calendario de la Fórmula 1 . A lo largo de su historia, el Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido escenario de victorias de grandes figuras del automovilismo, desde Jim Clark hasta los protagonistas de la actual generación.

El neerlandés Max Verstappen es el máximo ganador de la carrera, con cinco triunfos, conseguidos en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, otros campeones también han logrado repetir victoria en el circuito mexicano.

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¿Quiénes son los máximos ganadores del Gran Premio de México?

Entre los pilotos que más veces han ganado en México destacan:

Max Verstappen : cinco victorias.

: cinco victorias. Jim Clark : dos victorias.

: dos victorias. Nigel Mansell : dos victorias.

: dos victorias. Alain Prost : dos victorias.

: dos victorias. Lewis Hamilton: dos victorias.

¿Quién ganó las últimas ediciones?

En los últimos 10 años estos han sido los ganadores:

2016: Lewis Hamilton.

2017 y 2018: Max Verstappen.

2019: Lewis Hamilton.

2020: carrera cancelada por la pandemia de COVID-19.

2021, 2022 y 2023: Max Verstappen.

2024: Carlos Sainz, con Ferrari.

con Ferrari. 2025: Lando Norris, con McLaren.

¿Algún piloto mexicano ha ganado en casa?

Hasta la edición de 2025, ningún piloto mexicano ha ganado el Gran Premio de México de Fórmula 1. El mejor resultado de Sergio "Checo" Pérez ante su afición fueron dos terceros puestos consecutivos, en 2021 y 2022. La historia de la carrera continúa sumando capítulos, pero Verstappen permanece como el piloto más exitoso en el circuito capitalino.