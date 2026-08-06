LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  6 de agosto de 2026 - 17:11

Europa League: Besiktas y Michael Amir Murillo ganan la ida en tercera ronda

Michael Amir Murillo fue titular en la victoria del Besiktas en el partido de ida de la tercera ronda de clasificación de la Europa League.

Europa League: Besiktas y Michael Amir Murillo ganan la ida en tercera ronda

Europa League: Besiktas y Michael Amir Murillo ganan la ida en tercera ronda

Foto: MICHAEL AMIR MURILLO

En un cerrado duelo, el Besiktas con Michael Amir Murillo titular venció 1-0 al Hradec Králové de la Liga Checa en el encuentro de ida de la tercera ronda de clasificación de la Europa League.

El Besiktas dominó la posesión en la primera mitad y generó más ocasiones, pero no logró concretar las oportunidades para romper el empate sin goles. El partido se convirtió en un constante ir y venir en la segunda parte, y el equipo local obtuvo un jugador más cuando Kassoum Ouattara fue expulsado en el minuto 72 en el Malsovicka Arena. Sin embargo, los decididos Águilas Negras no se rindieron. A diez minutos del final, un cabezazo a bocajarro del suplente Semih Kiliçsoy le dio al Besiktas la victoria por 1-0 en el partido de ida.

¿Cuándo juega el Besiktas el partido de vuelta?

El club turco y el lateral de 30 años volverán a jugar ante el Hradec Králové, el próximo jueves 13 de agosto desde las 12:00 p.m. en el Tüpra Stadium.

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