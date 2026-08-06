Europa League: Besiktas y Michael Amir Murillo ganan la ida en tercera ronda

En un cerrado duelo, el Besiktas con Michael Amir Murillo titular venció 1-0 al Hradec Králové de la Liga Checa en el encuentro de ida de la tercera ronda de clasificación de la Europa League .

El Besiktas dominó la posesión en la primera mitad y generó más ocasiones, pero no logró concretar las oportunidades para romper el empate sin goles. El partido se convirtió en un constante ir y venir en la segunda parte, y el equipo local obtuvo un jugador más cuando Kassoum Ouattara fue expulsado en el minuto 72 en el Malsovicka Arena. Sin embargo, los decididos Águilas Negras no se rindieron. A diez minutos del final, un cabezazo a bocajarro del suplente Semih Kiliçsoy le dio al Besiktas la victoria por 1-0 en el partido de ida.