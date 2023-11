GP de Abu Dabi: Charles Leclerc domina los ensayos

La sesión, programada para durar una hora, fue interrumpida por primera vez menos de diez minutos después del inicio, debido a una salida de pista del español Carlos Sainz.

El piloto de la Scuderia, que salió indemne del accidente, impactó el muro, y fue necesaria una interrupción de los entrenamientos para evacuar su monoplaza dañado y devolver las condiciones de seguridad a la pista, que duró casi 30 minutos.

Tras la reanudación, fue Nico Hülkenberg quien perdió el control de su Haas antes de golpear un muro. Su vehículo también quedó muy dañado y tuvo que ser evacuado, deteniendo de nuevo los ensayos durante siete minutos.

- Mercedes contra Ferrari -

Por detrás de Leclerc, el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ya proclamado campeón del mundo 2023, completaron el 'Top 3' de esta primera jornada del último Gran Premio de la temporada.

"Hemos tenido poco tiempo en pista durante la FP2 (segunda sesión de entrenamientos libres) y por tanto no pudimos aprender tanto como hubiéramos querido", lamentó el neerlandés. "No me esperaba que el equilibrio del coche fuera tan malo".

Su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, fue quinto, por detrás del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Durante la primera sesión de entrenamientos, al igual que Leclerc y otros ocho pilotos, Verstappen cedió su volante a uno de los pilotos reserva.

Según el reglamento, las escuderías de F1 tienen que dejar participar a sus jóvenes pilotos al menos dos veces por temporada, pero únicamente pueden hacerlo en la primera sesión de entrenamientos libres.

Durante esa primera sesión el piloto más rápido fue el británico George Russell (Mercedes), tan sólo 6º en la segunda tanda del viernes, por delante de su compañero Lewis Hamilton (8º).

La lucha por el segundo puesto en el Mundial de constructores entre Mercedes y Ferrari es una de las pocas cosas en juego en este último Gran Premio, con ambas escuderías separadas tan sólo por cuatro puntos.

"La lucha está lanzada con Mercedes, parece que son competitivos así que no será fácil", reconoció Leclerc al final de la jornada.