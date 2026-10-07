NFL Fútbol Americano NFL -  7 de octubre de 2026 - 13:17

NFL: Partidos para la Semana 5

Conoce a continuación los partidos que se llevarán a cabo en la Semana 5 de la (National Football League) NFL.

NFL: Partidos para la Semana 5

NFL: Partidos para la Semana 5

FOTO: IA, Chatgpt

La semana 5 de la NFL llega con partidos que prometen emocionantes y mucha acción en grandes escenarios.

Entre los partidos destacados, Miami Dolphins llegan a esta semana luego de caer ante los Vikings y ahora buscarán su primer triunfo de la temporada ante Bengals, que tienen marca de 2-2.

Semana 5— Partidos de la NFL

Jueves 9 de octubre

  • Cowboys vs. Buccaneers — 7:15 p. m.

Domingo 11 de octubre

  • Jaguars vs. Eagles — 8:30 a. m.
  • Commanders vs. Giants — 12:00 p. m.
  • Jets vs. Browns — 12:00 p. m.
  • Steelers vs. Colts — 12:00 p. m.
  • Titans vs. Texans — 12:00 p. m.
  • Saints vs. Vikings — 12:00 p. m.
  • Patriots vs. Raiders — 12:00 p. m.
  • Miami Dolphins vs. Cinccinati Bengals — 12:00 p. m. Partido en vivo por RPC
  • Packers vs. Bears — 12:00 p. m.
  • Chargers vs. Broncos — 3:05 p. m.
  • Cardinals vs. Lions — 3:25 p. m.
  • Seahawks vs. 49ers — 3:25 p. m.
  • Falcons vs. Ravens — 7:20 p. m.

Lunes 12 de octubre

Rams vs Bills a las 7:15 P.M.

En esta nota:
Seguir leyendo

NFL: EN VIVO tabla de posiciones de la temporada regular

NFL: Patrick Mahomes comanda a los Chiefs, que mantienen su racha perfecta

NFL: Panthers derrotan a los Lions en juego de la semana 4

Recomendadas

Últimas noticias