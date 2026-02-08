NFL: Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX en el Levi's Stadium

NFL: Seattle Seahawks ganan el Super Bowl LX en el Levi's Stadium Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi de la NFL, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NFL/status/2020700244380623068?s=20&partner=&hide_thread=false THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026 Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de 'touchdown' del 'quarterback' Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.

