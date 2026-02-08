NFL Fútbol Americano NFL -  8 de febrero de 2026 - 22:36

NFL: Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX en el Levi's Stadium

Los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots en el Super Bowl LX, disputado en el Levi's Stadium.

Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi de la NFL, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso.

Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de 'touchdown' del 'quarterback' Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.

Seattle se vengó de los Patriots - NFL

Los Seahawks se tomaron la venganza más dulce en Santa Clara frente a unos New England Patriots que hace once años les negaron el título en el Super Bowl de Phoenix.

