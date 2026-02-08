NFL: Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX en el Levi's Stadium

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi de la NFL, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso.
Seattle se vengó de los Patriots - NFL
Los Seahawks se tomaron la venganza más dulce en Santa Clara frente a unos New England Patriots que hace once años les negaron el título en el Super Bowl de Phoenix.
FUENTE: EFE