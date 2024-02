Copa Oro W 2024: ¿Cuál es el formato de competencia?

Los cruces de los cuartos de final se definirán por una tabla general de los ocho equipos que clasificaron en la fase de grupos, según la cantidad de puntos obtenidos y los distintos parámetros de desempate, como por ejemplo los goles a favor, entre otros que le siguen en caso de igualdad de puntos.

Una vez obtenida esta tabla general, los cruces quedarán de la siguiente manera:

A – 1 vs 8; B – 2 vs 7; C – 3 vs 6; D – 4 vs 5.

En semifinales, el ganador de A jugará vs D y el ganador de B vs C. Y los ganadores de ambas semifinales jugarán la gran final.

Fase de grupos de Panamá Femenina

Panamá jugará el grupo B junto a Colombia, Puerto Rico y Brasil (todos los partidos serán en el Estadio Snapdragon de San Diego)

Miércoles 21 febrero – 4:30 P.M. (7:30 Panamá) – Panamá vs Colombia

Sábado 24 febrero – 7:15 P.M. (10:15 Panamá) – Panamá vs Puerto Rico

Martes 27 febrero – 7:15 P.M. (10:15 Panamá) – Panamá vs Brasil