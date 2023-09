España femenina busca concentrarse en lo futbolístico ante Suecia

La Roja sólo ha hecho un entrenamiento antes de viajar a Gotemburgo desde que el lunes la nueva seleccionadora española, Montse Tomé, sorprendió al llamar a una mayoría de jugadoras que se había declarado no elegibles.

La mayor parte de las 23 convocadas, entre ellas flamantes campeonas del mundo como Alexia Putellas, habían firmado un comunicado en el que se declaraban no seleccionables mientras no hubiera cambios en la Federación Española (RFEF), tras el escándalo del beso forzado del expresidente Luis Rubiales, a Jenni Hermoso, quien no fue convocada.

La jugadora del Pachuca mexicano no fue llamada para "protegerla de toda la presión que pueda tener", argumentó el miércoles el responsable del fútbol femenino de la RFEF, Rafael del Amo, el miércoles tras llegar a unos acuerdos con las jugadoras.

Unos acuerdos logrados tras horas de reuniones acabadas bien entrada la madrugada del miércoles con la intervención del gobierno español, que dejó claro que no habría sanciones para las jugadoras que no quisieran seguir en la convocatoria.

Sin Mapi León, ni Patri Guijarro

El temor a estos castigos era lo que había llevado a las jugadoras a atender la llamada de Tomé.

"Si es ir o sancionar, pues tendré que ir", decía el martes Mapi León, quien sería liberada de la Roja, junto a su compañera Patri Guijarro, tras los acuerdos logrados entre Consejo Superior de Deportes (CSD) español, Federación y futbolistas.

"Las jugadoras nos han mostrado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios profundos en la RFEF y la Federación se ha comprometido que esos cambios se van producir de forma inmediata", señalaba el presidente del CSD, Víctor Francos, al anunciar los acuerdos y la decisión de la mayoría de las jugadoras de afrontar los partidos contra Suecia y Suiza.

El más contundente fue la destitución el miércoles del secretario general Andreu Camps, estrecho colaborador de Rubiales, cuya salida pedían las jugadoras, junto a cambios en distintos departamentos de la RFEF.

"Sabemos que hay cosas que toman un tiempo, pero ya están produciéndose cambios", dijo este jueves en rueda de prensa la defensa española, Irene Paredes.

"La reunión del otro día va a marcar un antes y un después", afirmó la doble Balón de Oro, Alexia Putellas, asegurando confiar en que "los acuerdos harán que nuestro deporte y creo el deporte femenino, y en consecuencia, la sociedad, sean mucho mejor".

En busca de una plaza olímpica

La Roja realizó el miércoles su único entrenamiento antes de volar este jueves a Gotemburgo, para enfrentarse en este partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones a la potente Suecia, cuyas jugadoras apoyan a sus rivales.

"Me siento orgullosa de que estén peleando", dijo este jueves la delantera Kosovare Asllani, señalando "que es muy importante que sientan el apoyo del resto de España y, desde luego, tienen el de Suecia y el resto del mundo porque el mundo las está mirando, hay que hacer estos cambios".

Pero es toda una incógnita cómo llegarán al encuentro las españolas, que han tenido ni un respiro desde que el 20 de agosto ganaron su primer Mundial y que se juegan en esta Liga de Naciones su primera presencia en unos Juegos Olímpicos.

Los dos finalistas del torneo, junto a la anfitriona Francia, se clasificarán para París-2024. En caso de que Francia fuera finalista, el billete sería para el ganador del partido por el tercer puesto.

"Llevamos varias semanas durmiendo muy poquito", admitió Paredes este jueves.

"Pese a que han pasado muchas cosas últimamente, siguen siendo un equipo increíble con jugadoras de una gran calidad", aseguró la centrocampista Johann Rytting Kaneryd.

