La leyenda Megan Rapinoe de Estados Unidos anuncia su retiro

"Con un profundo sentido de paz y gratitud, he decidido que esta será mi última temporada jugando este hermoso deporte", publicó la jugadora de 38 años.

"Nunca hubiera imaginado que el fútbol cambiaría mi vida para siempre", agregó.

Bicampeona de los Mundiales de Canadá-2015 y Francia-2019, y conocida por su activismo, Rapinoe forma parte del 'Team USA' que defenderá el título en la Copa Mundial femenina a disputarse en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto.

Rapinoe juega en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) con el OL Reign de Seattle, cuya temporada concluye en noviembre.

Activista

La extremo ha disputado 199 partidos con el combinado de las barras y las estrellas durante 17 años y también ganó una medalla de oro olímpica en Londres-2012.

Fue galardonada con el premio a la Mejor Jugadora de la FIFA en 2019, pero su fama se debe tanto a su defensa de causas y sus campañas como a sus habilidades sobre el terreno de juego.

Rapinoe declaró públicamente su homosexualidad en julio de 2012 y ha sido una activista de alto nivel en cuestiones sociales como los derechos LGBTQ+, la desigualdad racial y la igualdad de género y salarial.

Fue una de las principales voces en la exitosa lucha de las selecciones femeninas estadounidenses por la igualdad salarial y de condiciones, que desembocó en una demanda judicial y, finalmente, en la firma de un nuevo convenio colectivo en 2021.

Rapinoe saltó a los titulares en 2016 cuando se arrodilló durante el himno nacional estadounidense en solidaridad con el jugador de la NFL, Colin Kaepernick.

"He podido tener una carrera tan increíble, y este juego me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a tanta gente increíble", dijo Rapinoe.

"Me siento increíblemente agradecida por haber jugado tanto tiempo como lo he hecho, por haber tenido tanto éxito, y por haber formado parte de una generación de jugadoras que sin duda dejaron el fútbol mejor de lo que lo encontraron".

"Poder jugar un último Mundial y una última temporada de la NWSL y marcharme a mi manera es algo increíblemente especial", añadió.

Impacto como ser humano

El entrenador de la selección femenina de Estados Unidos, Vlatko Andonovski, afirmó que Rapinoe sigue siendo una pieza importante del equipo para el Mundial.

"Megan Rapinoe es una de las jugadoras más importantes en la historia del fútbol femenino y una personalidad única", afirmó.

"Ella ha creado tantos momentos memorables para su equipo y los aficionados en el campo, que serán recordados por mucho tiempo, pero su impacto en las personas como ser humano puede ser aún más importante".

"Ha sido una experiencia maravillosa entrenarla en la NWSL y en la selección nacional, y estoy deseando que sea una parte importante de nuestro equipo en el Mundial", concluyó el seleccionador.

