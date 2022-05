Marta Cox se despide del Club León y llegará al Pachuca

View this post on Instagram

Un nuevo reto con 'Las Tuzas'

Cox de 24 años confirmó a principios de mayo que su destino estará ligado aún a la Liga MX Femenil, pero ahora con las Tuzas de Pachuca.

“Me iré con el Club Pachuca, no lo voy a esconder porque al final ya está listo, y me esperaban otros clubs, pero bueno, se negoció con ellos tanto que me quedaba un año aquí, y pues yo les digo que está bien, y pues ahí me voy con el Club Pachuca”, aseguro Marta Cox en una entrevista exclusiva con el medio mexicano Milenio.

La futbolista oriunda de El Chorrillo se encuentra actualmente en Panamá entrenando con la selección mayor femenina que se está preparando para disputar el Campeonato Concacaf W en Monterrey, México, del 4 al 18 de julio, en donde buscarán la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia - Nueva Zelanda 2023.