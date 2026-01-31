LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  31 de enero de 2026 - 08:11

Adalberto Carrasquilla anotó un golazo en el triunfo de Pumas ante Santos

El seleccionado Nacional panameño Adalberto Carrasquilla anotó con Pumas UNAM en jornada de la Liga MX.

FOTO: Pumas MX

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla fue figura con una anotación en la victoria 4-0 de Pumas ante Santos Laguna en la jornada de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario.

Los locales fueron liderados por el doblete de Jordan Carillo sobre los minutos 12' y 31 del partido, reflejando la superioridad del onceno de la Ciudad de México.

Una grana anotación de Adalberto Carrasquilla

Carrasquilla, de 27 años de edad fue el encargado de marcar sobre el 21', con un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área, para vencer al arquero Carlos Acevedo.

El duelo fue sentenciado en el mismo primer tiempo, con el definitivo 4-0 de Alan Medina Camacho al minuto 39', en la jornada 4 del Torneo Clausura.

Pumas UNAM se posiciona como tercero en la tabla de posiciones con 8 puntos, invictos en 4 jornadas (2 victorias y 2 empates). El panameño lleva a 2 goles en 4 partidos.

