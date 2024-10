Adalberto Carrasquilla fue elegido como el Jugador del Año de Concacaf

"Contento, no me lo esperaba, siempre he sido un jugador con la mentalidad de mostrar para dar lo mejor por el equipo, este premio no es solo para mí, si no para la selección que ha hecho un buen trabajo y ellos saben que sigo pensando que esto es grupalmente".

El Coco, como es conocido en su país, brilló ese año y no es sorpresa que se llevará ese premio individual. Los votantes fueron los entrenadores masculinos de Concacaf de los equipos nacionales (41) y también los capitanes (41), 9 votos de los miembros de comunicación de la región y 9 de los aficionados en la página web.