Adalberto Carrasquilla: ¿Qué lesión le provocó al arquero Kevin Mier?

El Cruz Azul confirmó la lesión que sufrió el guardameta Kevin Mier, causada por el panameño Adalberto Carrasquilla.

Foto: Instagram: @adalbertocarrasquilla18

Cruz Azul informó que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que el guardameta colombiano Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador panameño Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada de la Liga MX, el 8 de noviembre.

"Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación", añadió el comunicado.

"El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas", finalizó.

Las disculpas de Adalberto Carrasquilla

El seleccionado nacional de 26 años ofreció disculpas al finalizar el encuentro donde Pumas se llevó la victoria 3-2.

"Quiero pedirle una disculpas a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada y al final el árbitro toma una decisión porque sabe que no fui con intención", dijo "Coco".

Según diversos informes, el Cruz Azul solicitará la inhabilitación del canalero por la fuerte entrada.

