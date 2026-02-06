Adalberto Carrasquilla: ¿Qué lesión tiene y cuántos partidos se perderá?

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión muscular y estaría de baja por los próximos tres partidos de Pumas en Liga MX y Concachampions.
¿Qué lesión tiene Adalberto Carrasquilla?
Según Fox Sports, "Coco" tiene una lesión muscular y el técnico Efraín Juárez no lo tendrá disponible para tres importantes duelos, ante Atlas (7 de febrero), San Diego FC (10 de febrero) y Puebla (13 de febrero).
Carrasquilla en dos partidos de Liga MX registra 1 gol y en Concachampions tiene 1 asistencia en un partido.