Adalberto Carrasquilla: ¿Qué lesión tiene y cuántos partidos se perderá?

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión muscular y estaría de baja por los próximos tres partidos de Pumas en Liga MX y Concachampions .

El canalero de 27 años salió tocado la minuto 46' en la derrota de los universitarios 4-1 ante San Diego FC, donde brindó una asistencia en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf.

¡SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS EN PUMAS! #CentralFOX Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión muscular y se perderá, al menos, los próximos tres partidos de Pumas entre Liga MX y Concachampions. https://t.co/nJqgJszafN

¿Qué lesión tiene Adalberto Carrasquilla?

Según Fox Sports, "Coco" tiene una lesión muscular y el técnico Efraín Juárez no lo tendrá disponible para tres importantes duelos, ante Atlas (7 de febrero), San Diego FC (10 de febrero) y Puebla (13 de febrero).

Carrasquilla en dos partidos de Liga MX registra 1 gol y en Concachampions tiene 1 asistencia en un partido.