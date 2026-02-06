LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  6 de febrero de 2026 - 17:06

Adalberto Carrasquilla: ¿Qué lesión tiene y cuántos partidos se perderá?

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión que lo dejaría fuera de acción al menos tres partidos.

FOTO: PUMAS

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión muscular y estaría de baja por los próximos tres partidos de Pumas en Liga MX y Concachampions.

El canalero de 27 años salió tocado la minuto 46' en la derrota de los universitarios 4-1 ante San Diego FC, donde brindó una asistencia en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf.

¿Qué lesión tiene Adalberto Carrasquilla?

Según Fox Sports, "Coco" tiene una lesión muscular y el técnico Efraín Juárez no lo tendrá disponible para tres importantes duelos, ante Atlas (7 de febrero), San Diego FC (10 de febrero) y Puebla (13 de febrero).

Carrasquilla en dos partidos de Liga MX registra 1 gol y en Concachampions tiene 1 asistencia en un partido.

