Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo juega la final de ida vs Cruz Azul?

La Gran Final del Con México Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene fecha, hora y lugar. Los Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla y Cruz Azul se enfrentarán en la serie más esperada del futbol mexicano a ida y vuelta.

Los universitarios vencieron 1-0 a Pachuca en C.U. con un golazo de tiro libre de Jordan Carrillo al minuto 56 para avanzar a su Final número 15 en la Liga MX, la primera desde el Guardianes 2020. La última vez que Pumas levantó el trofeo fue en el Clausura 2011, hace más de catorce años.

Por su parte, La Máquina venció 2-1 a Chivas en el Estadio Jalisco y selló su clasificación a la Gran Final número 19 en la historia del club en la Liga MX, la primera desde el Clausura 2024. El triunfo también fue el número 100 de Cruz Azul en Liguilla, un hito que llegó en una noche especial.

¿Cuándo juega Adalberto Carrasquilla vs Cruz Azul la final de ida de la Liga MX?

El choque de ida entre Pumas y Cruz Azul se jugará este jueves 21 de mayo en el Estadio Cuidad de los Deportes (9:00 pm).

FUENTE: LIGA MX