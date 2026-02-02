Raphinha será con el FC Barcelona por una semana por sobrecarga en el aductor

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana.

El internacional brasileño completó la primera mitad del partido que el Barça ganó el domingo en el campo del Elche (1-3), pero fue sustituido al descanso por el inglés Marcus Rashford.

¿Qué pasó con Raphinha?

Raphinha no se ha ejercitado este lunes junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y su ausencia se unirá a las ya conocidas de Andreas Christensen, Pedro González 'Pedri' y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Sí participó de la sesión el defensa Jules Koundé, que terminó el partido del domingo con problemas físicos, y se espera que el entrenador Hansi Flick dé más detalles sobre su estado este lunes en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.