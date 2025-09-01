Adrien Rabiot reforzará el mediocampo del AC Milan

El AC Milan anunció el fichaje definitivo de Adrien Rabiot, procedente del Olympique de Marsella. El centrocampista francés ha firmado contrato con el club hasta el 30 de junio de 2028.
La trayectoria de Adrien Rabiot
Tras una temporada cedido en el Toulouse, regresó al PSG y acumuló 227 partidos y 24 goles, ganando cinco veces la Ligue 1, dos Supercopas de Francia, cinco Copas de la Liga y cuatro Copas de Francia. En 2019, fichó por la Juventus, donde disputó 212 partidos, marcando 22 goles y ganando un Scudetto, dos Coppa Italia y una Supercopa de Italia. Regresó a Francia en 2024, jugando con el Marsella, donde disputó 32 partidos y marcó diez goles.
Tras completar la cantera francesa, en noviembre de 2016, Rabiot debutó con la selección absoluta. Ha disputado 53 partidos y marcado seis goles con su país, ganando la Liga de Naciones de 2021 en ese periodo.
FUENTE: AC MILAN