Adrien Rabiot reforzará el mediocampo del AC Milan

El AC Milan anunció el fichaje definitivo de Adrien Rabio t , procedente del Olympique de Marsella . El centrocampista francés ha firmado contrato con el club hasta el 30 de junio de 2028.

Nacido en Saint-Maurice (Francia) el 3 de abril de 1995, Adrien aprendió a jugar en las canteras francesas antes de fichar por el Paris Saint-Germain, club con el que debutó en 2012.

La trayectoria de Adrien Rabiot

Tras una temporada cedido en el Toulouse, regresó al PSG y acumuló 227 partidos y 24 goles, ganando cinco veces la Ligue 1, dos Supercopas de Francia, cinco Copas de la Liga y cuatro Copas de Francia. En 2019, fichó por la Juventus, donde disputó 212 partidos, marcando 22 goles y ganando un Scudetto, dos Coppa Italia y una Supercopa de Italia. Regresó a Francia en 2024, jugando con el Marsella, donde disputó 32 partidos y marcó diez goles.

Tras completar la cantera francesa, en noviembre de 2016, Rabiot debutó con la selección absoluta. Ha disputado 53 partidos y marcado seis goles con su país, ganando la Liga de Naciones de 2021 en ese periodo.

