Adrien Rabiot reforzará el mediocampo del AC Milan

El centrocampista francés Adrien Rabiot ha firmado contrato con el AC Milan, después de una salida forzada del Olympique de Marsella.

Nacido en Saint-Maurice (Francia) el 3 de abril de 1995, Adrien aprendió a jugar en las canteras francesas antes de fichar por el Paris Saint-Germain, club con el que debutó en 2012.

La trayectoria de Adrien Rabiot

Tras una temporada cedido en el Toulouse, regresó al PSG y acumuló 227 partidos y 24 goles, ganando cinco veces la Ligue 1, dos Supercopas de Francia, cinco Copas de la Liga y cuatro Copas de Francia. En 2019, fichó por la Juventus, donde disputó 212 partidos, marcando 22 goles y ganando un Scudetto, dos Coppa Italia y una Supercopa de Italia. Regresó a Francia en 2024, jugando con el Marsella, donde disputó 32 partidos y marcó diez goles.

Tras completar la cantera francesa, en noviembre de 2016, Rabiot debutó con la selección absoluta. Ha disputado 53 partidos y marcado seis goles con su país, ganando la Liga de Naciones de 2021 en ese periodo.

