Ajax sigue vivo hacia la Europa League luego de 34 penales

El portero del Ajax , Remko Pasveer, de 40 años, fue el héroe de la noche en Ámsterdan tras ser decisivo en la victoria del Ajax (13-12) frente al Panathinaikos griego después de 34 tiros desde los once metros en este partido de clasificación para la Europa League.

Pasveer paró cinco penales y marcó uno él mismo en lo que se considera la tanda de penales más larga en la historia de la competición de la UEFA, en la que cada equipo tiró hasta 17 veces desde los once metros.

En esta eliminatoria previa de la Europa League, el Ajax ganó en el campo de los griegos por 1-0. El Panathinaikos marcó este jueves en el partido de vuelta para empatar la eliminatoria. Tras el 1-1, hubo prórroga y la ya famosa tanda de penales.

El portero fue figura para el Ajax

Fue una tanda de penales "loca", declaró el portero Pasveer tras el partido.

"Tantos penales y cada vez que un equipo fallaba hacia lo mismo el otro", añadió.

"Fue una locura, pero también una gran noche. A partir de ahora jugamos definitivamente en Europa", afirmó el entrenador del Ajax Francesco Farioli.

El técnico italiano bromeó acerca de la posibilidad de que el portero Pasveer ya podía esperar ser inmortalizado en los pasillos del estadio del Ajax donde hay fotos de algunos de los grandes jugadores neerlandeses.

"Remko me preguntó que por qué no había ninguna foto de un portero que no hubiera encajado ningún gol. Le dije que quizás tenía que jugar un poco mejor", aseguró Farioli.

"Pero ahora, creo que debemos poner rápidamente una foto suya", añadió.

Esta victoria es una muy buena noticia para el Ajax, que quiere dejar atrás una de las temporadas más desilusionantes de su ilustre historia, después de haber ganado 36 veces la liga de Países Bajos.

FUENTE: AFP