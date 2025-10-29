¡ALARMANTE! FC Barcelona anuncia lesión de Pedri, una de sus máximas figuras

El FC Barcelona anunció que el volante español Pedri, sufre una lesión que lo dejará apartado de las canchas aparentemente hasta después del parón de selecciones.

Pedri se perderá los partidos con la Selección de España de Luis De La Fuente ante Georgia el 15 de noviembre y contra Turquía, el 18.

El volante fue expulsado por doble amarilla el fin de semana ante el Real Madrid por lo que iba a ser baja segura ante el Elche.

Fijo en el once de Hansi Flick, Pedri no se había perdido ninguno de los 13 partidos que lleva el Barca en la temporada (10 en liga y 3 en UEFA Champions League).

Comunicado del FC Barcelona

El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión.