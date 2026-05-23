LPF: XI confirmados de CD Plaza Amador y Alianza FC para la final FOTO: LPF

El conjunto del Alianza FC y el CD Plaza Amador presentaron sus alineaciones para disputar la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El choque a disputarse en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, iniciará a las 6:00 p.m. por la señal de RPC Televisión.

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