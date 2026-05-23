LPF: XI confirmados de CD Plaza Amador y Alianza FC para la final

El conjunto del Alianza FC y el CD Plaza Amador presentaron sus alineaciones para disputar la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Los "plazinos" dejaron en el camino al UMECIT FC, luego de ganar el global 5-2, mientras que los "pericos" eliminaron en semifinales al Veraguas United en la tanda de los penales (0-3), en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo.
Alineación del Plaza Amador - LPF
Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Eric Davis, Rudy Yearwood, Jafet Taivez Daivis Murillo, Abdul Knight, José Murillo, Kairo Walters, Alberto Quintero y Héctor Ríos.
Alineación del Alianza FC
Jean Ambuila, Yeison Ortega, Alvin Mendoza, Adolfo Machado, Oliver Campos, Gabriel Chiari, Ricardo Mitre, John Asprilla, Joel Garcés, Heuyín Guardia y John Jairo Alvarado.