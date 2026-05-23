LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  23 de mayo de 2026 - 17:53

LPF: XI confirmados de CD Plaza Amador y Alianza FC para la final

El CD Plaza Amador y el Alianza FC ya definieron sus alineaciones para disputar la final del Clausura 2026.

LPF: XI confirmados de CD Plaza Amador y Alianza FC para la final

LPF: XI confirmados de CD Plaza Amador y Alianza FC para la final

FOTO: LPF

El conjunto del Alianza FC y el CD Plaza Amador presentaron sus alineaciones para disputar la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El choque a disputarse en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, iniciará a las 6:00 p.m. por la señal de RPC Televisión.

Los "plazinos" dejaron en el camino al UMECIT FC, luego de ganar el global 5-2, mientras que los "pericos" eliminaron en semifinales al Veraguas United en la tanda de los penales (0-3), en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo.

Alineación del Plaza Amador - LPF

Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Eric Davis, Rudy Yearwood, Jafet Taivez Daivis Murillo, Abdul Knight, José Murillo, Kairo Walters, Alberto Quintero y Héctor Ríos.

Alineación del Alianza FC

Jean Ambuila, Yeison Ortega, Alvin Mendoza, Adolfo Machado, Oliver Campos, Gabriel Chiari, Ricardo Mitre, John Asprilla, Joel Garcés, Heuyín Guardia y John Jairo Alvarado.

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