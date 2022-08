"Respecto a los señalamientos en mi contra a través de redes sociales y siguiendo instrucciones de mis asesores legales, me veo en la obligación de informarles que en los procesos y procedimientos judiciales que involucren menores deben regir los principios de reserva y de confidencialidad por lo que no haré comentarios al respecto. A los amigos de la prensa, con quienes siempre hemos tenido una relación de mutuo respeto,les informo que no haré declaración alguna sobre este tema posterior a este comunicado", dijo Alberto "negrito" Quintero en dicho comunicado.