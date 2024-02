Aleksander Ceferin dejará de ser presidente de la UEFA en 2027

Pocos minutos después de que el Congreso de la institución hubiera votado una enmienda que le permitía volver a presentarse en 2027, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin pilló a todo el mundo por sorpresa en París, al anunciar que no tiene intención de presentarse a un nuevo mandato.

Pese a que esa enmienda fue aprobada de manera casi unánime y era percibida como una decisión hecha a medida del dirigente esloveno, el abogado de profesión de 56 años dio la sorpresa al confesar su voluntad de no ir más allá de su tercer mandato.

ALEKSANDER CEFERIN NO VA POR LA REELECCIÓN

"Hace cerca de seis meses decidí que no quería presentarme en 2027. La razón es que después de un cierto tiempo, cada organización necesita sangre nueva, pero principalmente porque he estado lejos de mi familia durante siete años ya", explicó en rueda de prensa.

"No quería revelar mis pensamientos antes porque primero quería ver el verdadero rostro de ciertas personas y lo he visto. No quería influenciar al Congreso", añadió Ceferin, que sucedió en septiembre de 2016 a Michel Platini, tras la salida del francés vinculada a unos pagos sospechosos vinculados a la FIFA.