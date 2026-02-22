Alineación del FC Barcelona para duelo ante Levante

El FC Barcelona enfrentará un nuevo reto de la ,mano de Hansi Flick, esta mañana en jornada de LaLiga un choque ante Levante en el Estadio Spotify Camp Nou.

La búsqueda de la vuelta al liderato, luego de l traspié del Real Madrid, que los deja con tan solo 2 puntos de diferencia en la cima de la tabla de posiciones en España.

Alineación del FC Barcelona

Un triunfo sería la mejor forma de pasar página de dos derrotas consecutivas, contra el Atlético de Madrid en la Copa y contra el Girona en la Liga, y reencontrarse con las buenas sensaciones ante su afición.

El Barça se ha impuesto en sus 16 partidos como local ante el Levante en Liga, un récord absoluto: ningún otro equipo ha logrado un 100% de victorias en casa contra un mismo rival en toda la historia de la competición.

Este domingo, ante su gente, tiene una nueva oportunidad para demostrarlo. Si todo va bien, además, lo hará con dos grandes novedades: el regreso de Marcus Rashford, que arrastraba unas molestias en su rodilla izquierda, y de Pedri, ausente desde finales de enero por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.