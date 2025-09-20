Alineación del Real Madrid para medirse al Espanyol en la J5 de LaLiga REAL MADRID

El Real Madrid sale con un once con varios cambios para la jornada 5 de LaLiga donde recibirán al RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu y Xabi Alonso apuesta como nueve a Gonzalo García.

En el arco no hay novedad con la presencia de Thibaut Courtois, en las líneas defensivas Xabi Alonso sorprende con Raúl Asencio acompañando a Eder Militao en la central, por el lateral derecho Dani Carvajal y por el izquierdo se encuentra Álvaro Carreras.

