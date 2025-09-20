LALIGA Fútbol Internacional -  20 de septiembre de 2025 - 08:05

Alineación del Real Madrid para medirse al Espanyol en la J5 de LaLiga

Repasa la alineación de Xabi Alonso para el duelo entre el Real Madrid y el Espanyol en la jornada 5 de LaLiga.

El Real Madrid sale con un once con varios cambios para la jornada 5 de LaLiga donde recibirán al RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu y Xabi Alonso apuesta como nueve a Gonzalo García.

En el arco no hay novedad con la presencia de Thibaut Courtois, en las líneas defensivas Xabi Alonso sorprende con Raúl Asencio acompañando a Eder Militao en la central, por el lateral derecho Dani Carvajal y por el izquierdo se encuentra Álvaro Carreras.

En el medio campo sale con Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, más adelante con Kylian Mbappé, Franco Mastantuono, Vini Jr y de 9 con Gonzalo García.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1969385498985611671&partner=&hide_thread=false
