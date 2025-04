Andrés Andrade: "La lesión fue uno de los momentos más difíciles en mi carrera"

"Tienes razón, he pasado mucho tiempo aquí. Puedo decir que fue uno de los momentos más difíciles de toda mi carrera. Pero tuve la oportunidad de trabajar con buenos entrenadores. Me ayudaron mucho durante todo el proceso para volver lo más fuerte posible, tanto mental como físicamente. En nuestro gimnasio definitivamente tengo todo el equipamiento que necesito para seguir mejorando".

Andrés Andrade regresó el mes de abril a las canchas después de superar su lesión y anotó un gol importante para su club.

"Definitivamente fue increíble para mí. Tengo muchos sentimientos encontrados porque hace tanto tiempo que no toco delante de los aficionados del Raiffeisen Arena. Desde el primer minuto hasta el último minuto sentí el apoyo. Creo que lo di todo. Jugué 105 minutos y estoy orgulloso de ello. Al final me sentí un poco triste porque el resultado no se dio, pero hay que seguir adelante. Todavía quedan muchos partidos y lo positivo es que aquí me siento como en casa. Estoy muy feliz de haber regresado y jugar nuevamente en este hermoso estadio".

Andrés Andrade cuenta como le fue con su lesión

"La lesión me enseñó muchas lecciones porque fue muy difícil para mí. Pero lo que sí puedo decir es que nunca me rendiré. Eso es lo que también he aprendido y trato de motivar a la gente que también ha sufrido una lesión así. Quiero decirles que tienen que mantenerse positivos, tener una mentalidad fuerte y que pueden seguir adelante a pesar de la grave lesión. Quiero ser un ejemplo de que las metas se pueden alcanzar y que podemos lograr todo lo que queramos".

¿Ambiciones de Andrade a nivel club?

"Me gustaría conseguir algo grande con mi equipo y no irme de LASK sin haber ganado algo. El siguiente paso sería dar el salto a una liga top de Europa y quiero enorgullecer a mi país. Pero veamos qué nos depara el futuro".