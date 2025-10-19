Aníbal Godoy y el San Diego FC aseguraron boleto a la Copa de Campeones CONCACAF

El San Diego FC con el panameño Aníbal Godoy en cancha, terminó su temporada inaugural de la MLS en el primer lugar de la Conferencia Oeste tras una victoria por 4-0 sobre los Portland Timbers en Providence Park. El SDFC coronó la temporada regular con un récord para un equipo de expansión de 19 victorias y 63 puntos. Con este resultado, el SDFC también aseguró su lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Los delanteros del SDFC, Anders Dreyer y Amahl Pellegrino, anotaron dos goles cada uno en la primera visita del club a Portland. Pellegrino abrió el marcador en la primera mitad con un remate de derecha tras una asistencia de Dreyer. Al comienzo de la segunda mitad, Dreyer anotó dos veces en un lapso de dos minutos para darle al SDFC una ventaja de 3-0.

Pellegrino anotó su segundo gol de la noche en el minuto 64 y asistió en los dos goles de Dreyer al principio de la primera mitad. Después de producir dos goles y una asistencia esta noche, Dreyer ahora ha producido la mayor cantidad de goles (17) y contribuciones de gol (27) en partidos de visitante en una sola temporada en la historia de la MLS.

El SDFC ahora esperará al ganador del partido de comodines de la Conferencia Oeste entre los Portland Timbers y el Real Salt Lake para determinar su rival en la primera ronda de los Playoffs de la Audi MLS Cup 2025.

Números de Aníbal Godoy vs Portland

El capitán de la selección de Panamá jugó 67' minutos, tuvo 94/98 en pases precisos (96%), 1/1 en pases largos, 1/1 regales completados, 5 recuperaciones, 1 despeje, 2/5 en duelos terrestres y recibió una tarjeta amarilla.

FUENTE: San Diego FC