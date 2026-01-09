Antoine Semenyo firma contrato millonario con el Manchester City

El Manchester City completó este viernes el fichaje de Antoine Semenyo , procedente del Bournemouth , por 62,5 millones de libras (72 millones de euros).

Semenyo, que ha firmado un contrato de cinco años y medio, se convierte en el primer fichaje del City en este mercado invernal con el que tratan de revertir la situación actual, tras ver frenadas sus aspiraciones de conquistar la Premier League, distanciado a seis puntos del Arsenal tras cosechar tres empates seguidos contra Sunderland, Chelsea y Brighton & Hove Albion.

La situación de Semenyo en el Bournemouth era curiosa porque el delantero ghanés tenía una cláusula cercana a los 60 millones de libras que era válida hasta este viernes, con el objetivo de dar tiempo suficiente al conjunto de Andoni Iraola para buscar un refuerzo con el que sustituir a su mejor jugador.

Una temporada soñada para Antoine Semenyo

El delantero ha marcado diez goles en veinte partidos de Premier League esta temporada, incluido el último para darle la victoria a los 'Cherries' este miércoles contra el Tottenham Hotspur. Además de ser su último partido con el Bournemouth, también era su vigésimo sexto cumpleaños.

Semenyo se va del sur de Inglaterra tras cuatro temporadas en las que ha disputado 110 partidos y marcado 32 goles.

El fichaje del delantero seguramente no sea el último en este mercado invernal de este City, que está en busca de un central con el que cubrir las lesiones de John Stones, Rúben Dias y Josko Gvardiol.

El primer movimiento para reforzar la defensa de Pep Guardiola fue cortar la cesión del central Max Alleyne, que estaba a préstamo en el Watford y que fue titular este miércoles en el empate a uno contra el Brighton.

La marcha de Semenyo obligará al Bournemouth a recurrir al mercado. Iraola acabó este miércoles con una racha de once partidos sin ganar al vencer al Tottenham y cogió un poco de aire al ponerse decimoquinto, con doce puntos de ventaja respecto al descenso.

FUENTE: EFE