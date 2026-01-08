Antonio Rüdiger y Raúl Asencio sustituidos por molestias en la Supercopa de España

El alemán Antonio Rüdiger y Raúl Asencio dejaron la semifinal de la Supercopa de España a los 66 minutos con molestias físicas, provocando que Xabi Alonso, con victoria por la mínima ante el Atlético de Madrid (1-2), tuviese que recomponer su defensa con la entrada de Ferland Mendy y Fran García.

Rüdiger jugó con una protección en la rodilla izquierda, en la que arrastraba molestias que le hicieron ser duda hasta el último momento. Arriesgó su físico y estuvo a buen nivel hasta que no pudo seguir. Pidió el cambio al banquillo como hizo Raúl Asencio.

Antonio Rüdiger y Raúl Asencio preocupan al Real Madrid

El defensa canterano madridista sintió problemas musculares tras un intenso duelo con Sorloth. Estuvo estirando varias jugadas la parte posterior del muslo derecho, con gran desgaste físico realizado en el derbi y acabó comunicando que no podía continuar.

Xabi Alonso se vio obligado a recomponer a su equipo. Retrasó la posición de Aurélien Tchouaméni del mediocentro al centro de la zaga y pasar a Álvaro Carreras del lateral izquierdo a la posición de central. Mendy ocupó el lateral izquierdo y por delante se ubicó Fran García. Dean Huijsen y David Alaba, los recambios naturales, no entraron al partido en ese momento al estar recién recuperados de dolencias musculares.