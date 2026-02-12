Arda Güler desmintió a Serhat Pekmezci sobre el supuesto acoso en el Real Madrid

El jugador del Real Madrid Arda Guler envió un comunicado a través de su canal de difusión de Instagram negando la denuncia de su mentor Serhat Pekmezci sobre un supuesto acoso laboral de sus compañeros de equipo en el club.

La respuesta de Arda Güler

"He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera. Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más. Tenemos un equipo muy fuerte, y me siento feliz y honrado de compartir vestuario con todos mis compañeros. Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto", escribió el futbolista en sus redes sociales.