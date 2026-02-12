¡GOLEADA! El Atlético de Madrid goleó al FC Barcelona en la semifinal de ida de Copa del Rey

Copa del Rey: El Atlético de Madrid goleó al FC Barcelona en la semifinal de ida

El conjunto del Atlético de Madrid no tuvo piedad del FC Barcelona y ganó la semifinal de ida 4-0 en la Copa del Rey , en un choque disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

Los colchoneros liquidaron el partido en el primer tiempo, iniciando con una anotación en propia puerta del guardameta español Joan García al minuto 7, que cometió un error impresionante cuando Eric García jugó hacia atrás.

¡Paseo colchonero! El Atlético de Madrid venció 4-0 al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Un gol en propia puerta, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez le dieron el triunfo al Atleti. #FutbolRPC @Atleti pic.twitter.com/QsR4IkiKcN

El francés Antoine Griezmann aumentó la ventaja al 14' con una sutil definición de pierna izquierda y Ademola Lookman (33') junto a Julián Álvarez (45+2) completaron la goleada.

Julián rompió una sequía, tras no marcar un tanto desde el 9 de diciembre frente al PSV en la UEFA Champions League.

En el segundo tiempo, Pau Cubarsí anotaba el descuento de los culés al 52', pero tras la revisión el VAR fue anulado por fuera de juego de Robert Lewandowski.

En el tramo final del encuentro, Eric García dejó con 10 a los blaugranas por una patada contra Alex Baena.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de la semifinal en la Copa del Rey?

El duelo de vuelta entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se jugará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou (3:00 pm).