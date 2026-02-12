Clásico Mundial 2026: "Es el equipo más completo", Carlos Lee

BÉISBOL Clásico Mundial de Béisbol -  12 de febrero de 2026 - 13:48

El ex Grandes Ligas coclesano Carlos Lee habla del potencial del equipo panameño para el Clásico Mundial 2026.

El ex Grandes Ligas Carlos Lee, una pieza clave como coach de bateo para Panamá, que se prepara para disputar el mes de marzo de este año 2026 el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

Lee, de 49 años de edad habló para las cámaras de RPC en entrenamiento en el Estadio Nacional Rod Carew.

"Como siempre he dicho, estamos aquí para aportar nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, tenemos mucho potencial, para mi que he participado es el equipo más completo, el que llevamos hoy en día, al fin que le dieron permiso a todos los muchachos, creo que se puede hacer un buen trabajo", señaló.

"La competencia es dura, todos los equipos están reforzados con buenos jugadores, con Granes Ligas, los equipos van por el orgullo, por hacer un desempeño bueno, en estos clásicos se ven muchas estrellas, muchos nombres, pero a veces eso juega en contra de ellos mismos y como le dije a los muchachos desde el primer día, Japón es el que gana, no es el mejor equipo, pero es el equipo que viene a ganar, a competir y hacer el trabajo, en esto la disciplina es muy importante", finalizó el coclesano.

